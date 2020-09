Wirtschaft

Einkaufszentrum „PADO“ bringt 500 Jobs

Mit rund sechs Millionen Kunden zählt Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) jährlich zu den größten Einkaufsstandorten in Österreich. Am Donnerstag ist das neue Einkaufzentrum „PADO“ eröffnet worden.