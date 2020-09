Doskozil fordert Regeln für Budgeterstellung

Die erste Frage nach dem neuen Modus stellte die grüne Klubobfrau Regina Petrik – und zwar zur Personalauswahl bei den Schulsozialarbeitern. „Können Sie ausschließen, dass bei diesen Bewerberinnen und Bewerbern Nachforschungen über deren politischen Hintergrund gemacht wurden?“, so Petrik. Ausschließen könne niemand etwas, entgegnete Doskozil. „Auch Sie können Dinge nicht ausschließen. Eines kann ich aber dezidiert sagen an dieser Stelle: von mir gibt es diesbezüglich keinen Auftrag“, so Doskozil.

ORF

FPÖ thematisiert befürchtetes Budgetdefizit

Die Freiheitlichen thematisierten das Budgetdefizit, das wegen des Coronavirus im Landeshaushalt zu befürchten sei. „Mit welchen Mindereinnahmen gegenüber dem beschlossenen Landesvoranschlag rechnen Sie bei den Transfers des Bundes?“, wollte FPÖ-Mandatar Alexander Petschnig wissen. Doskozil verwies in seiner Antwort auf höchst unterschiedliche Budgetprognosen, die von den diversen Bundesstellen kommen würden. Die Bandbreite von Mindereinnahmen gehe von mindestens, und das sei die Untergrenze, 70 bis 75 Millionen Euro aus. Nach oben hin könne es aber auch in den dreistelligen Millionenbereich gehen, so Doskozil.

Doskozil wollte vom Finanzministerium „Spielregeln für die Länder“ zur Budgeterstellung in Zeiten der Coronakrise. „Wie sollen wir den Stabilitätspakt einhalten? Wie gehen wir in den nächsten Jahren mit Maastricht um?“, fragte Doskozil. Im Burgenland strebe man jedenfalls schon heuer Einsparungen an – etwa durch eine Einschränkung der Förderung für Blockbauten, zudem sollen Einnahmen neu definiert werden.

Doskozil kündigte in der Fragestunde zudem an, als Maßnahme infolge der Coronakrise strategische Beteiligungen anzustreben. Beispielsweise im Kurhaus Marienkron sei eine solche „höchstwahrscheinlich“, weil dieses durch die Coronakrise Probleme habe, den Schuldenstand, der durch die Renovierung entstanden sei, abzudecken.

ORF

ÖVP ortet Unregelmäßigkeiten bei Finanzbedarf

Die ÖVP verwies in ihrer ersten Frage auf Aussagen Doskozils, wonach der Finanzbedarf des Burgenlandes bei rund 170 Millionen Euro liegen werde. Klubobmann Markus Ulram kam in seiner Rechnung nur auf zirka 40 Millionen Euro. Es stelle sich die Frage, wie sich der Landeshauptmann die restlichen 130 Millionen Euro an zusätzlichem Finanzbedarf erkläre. Dieser entgegnete, dass man derzeit mit dem schlechtesten Szenario kalkuliere, sagte Doskozil.

Eine Million Euro für KRAGES-Spitalsmitarbeiter

Die SPÖ stellte nur eine Frage und sprach darin die außerordentliche Leistung von Spitalsbediensteten in Zeiten der CoV-Krise an. „Wie unterstützt das Land unsere Corona-Heldinnen und Helden in den KRAGES-Spitälern“, fragte SPÖ-Abgeordneter Kilian Brandstätter. Mit einer rückwirkend geltenden Zulage, sagte Doskozil. Das werde ungefähr ein Kostenfaktor von rund einer Million Euro für diese dreieinhalb Monate sein, so Doskozil – mehr dazu in CoV-Zulage für KRAGES-Mitarbeiter.

Nach der Fragestunde beschloss der Landtag mehrheitlich eine Änderung des Naturschutzgesetzes. Neu geregelt wird darin unter anderem der Schotterabbau.