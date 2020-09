Wiesberger schlägt bei U.S. Open ab

Gespielt wird auf dem „Winged Foot“-Golfplatz im Bundesstaat New York. Der Platz gilt als eng mit welligen Grüns und daher als sehr schwierig. Wiesberger bereitete sich zuletzt in Bad Tatzmannsdorf auf das Turnier vor und reiste erst am vergangenen Sonntag nach Amerika. In New York bereitete er sich gleich mit zwei Betreuern auf das Turnier vor. Der Burgenländer geht am Donnerstag kurz vor 19.00 Uhr in seine erste Runde.

Krisenbedingt schwierige Saison

Von den Topstars fehlt nur der verletzte zweifache U.S.-Open-Sieger Brooks Koepka aus den USA bei dem Turnier. Neben Wiesberger startet auch der Steirer Matthias Schwab. Die U.S. Open Championship ist nach der PGA Championship das zweite Major-Turnier des Jahres. Im November folgt noch das wegen der Coronavirus-Krise verschobene Masters Tournament. Das vierte Major, die Open Championship in Großbritannien, wurde wegen der Pandemie heuer überhaupt abgesagt.

Auf der niederrangigen Alps Tour wird ab Donnerstag das Toscana Alps Open in Italien gespielt. Uli Weinhandl aus Oberwart und Markus Habeler aus Neudörfl werden abschlagen.