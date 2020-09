Elf weitere Neuinfektionen im Burgenland

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden elf weitere Menschen im Burgenland positiv auf das Coronavirus getestet. Darunter auch fünf Asylwerber in einer Flüchtlingsunterkunft in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) – mehr dazu in Fünf CoV-Fälle in „Haus Lazarus“. Demnach gab es Mittwochabend insgesamt 92 CoV-Infizierte im Burgenland.

438 Personen in behördlicher Quarantäne

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland erhöhte sich damit auf 612. Die Anzahl der nach einer Erkrankung genesenen Menschen lag bei 509. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus standen am Mittwochabend im Burgenland 438 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. In den burgenländischen Spitälern wurden sieben an COVID-19 erkrankte Personen behandelt, davon eine intensivmedizinisch.