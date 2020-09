Rätselhafter Todesfall nach Einbruch

Der versuchte Einbruch in ein Einfamilienhaus fand demnach in der Nacht auf Mittwoch in Deutsch Jahrndorf statt. Der Hausbesitzer bemerkte den Einbrecher, der daraufhin versuchte zu flüchten. Doch auch der Nachbar des Hausbesitzers soll den Einbruchsversuch mitgekommen haben. Er ging laut dem Zeitungsbericht nach draußen, um nachzuschauen, was im Nachbarhaus vorgeht.

Was dann passierte, ist unklar. Laut „Kronen Zeitung“ dürfte es dem Hausbesitzer und dem Nachbarn gelungen sein, den flüchtenden mutmaßlichen Einbrecher zu stoppen. Kurz danach starb der 35-jährige mutmaßliche Einbrecher. Wie es dazu kam, ist noch völlig unklar. Klarheit soll nun eine Obduktion bringen. Die Polizei bestätigte Mittwochfrüh den Zeitungsbericht, verwies aber für weitere Auskünfte auf die Staatsanwaltschaft Eisenstadt.