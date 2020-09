Land will Interesse an Politik anfachen

„Mitreden“ ist eine gemeinsame Initiative des Landtages und der Landesregierung. Im Grunde gehe es darum, das Interesse an der Politik, an der Landes- und Kommunalpolitik, zu stärken und vielleicht sogar erst zu wecken, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst. Man wolle die Menschen einladen, sich demokratisch zu beteiligen und auf die Demokratie letztendlich auch aufzupassen. „Denn keine Demokratie ist selbstverständlich“, so Dunst.

Jeden Monat eine Schule im Landtag

Im Landtagssitzungsaal läuft am Dienstag eine Veranstaltung für Pädagogen. Sie werden Teil des Projekts für die Jugendlichen sein. Drei Jahre lang sollen Schüler ab 16 Jahren – monatlich eine Schule – in den Landtag kommen, Fragen stellen und Ideen einbringen. Die Lehrer sollen sie darauf vorbereiten. Projektpartner sind die Pädagogische Hochschule, die Bildungsdirektion und die Volkshochschulen.

ORF

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird sich den Fragen der Jugendlichen stellen. Man wolle den jungen Menschen einerseits vermitteln, was es bedeute, als Politiker in einem richtigen und vernünftigen demokratischen Korsett zu arbeiten, so Doskozil. Andererseits wolle er aber auch hören, was sich die Jugend von Politikern erwarte.

Doskozil: Fragerecht wird intensiver

Auch bei der Landtagssitzung diese Woche am Donnerstag werde es demokratiepolitisch Neues geben, so Doskozil. Das Fragerecht werde intensiver, man könne – sehr komprimiert in einer Stunde – wirklich alles gefragt werden und könne sich vielleicht nicht mehr so gut darauf vorbereiten. „Das werde ich am Donnerstag absolvieren“, so Doskozil.

Rosner: Demokratie kein Selbstläufer

Der Zweite Landtagspräsident, Georg Rosner, sieht im „Tag der Demokratie“ eine gute Gelegenheit, um in Erinnerung zu rufen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Demokratie sei kein Selbstläufer, sondern eine ständige Aufgabe, an der man gemeinsam arbeiten müsse, so Rosner.