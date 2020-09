Burgenlands LA-Talente liefern ab

Der Auftakt zum dritten und letzten Großevent dieses Jahres in der Leichtathletikanlage Eisenstadt war spektakulär: Die HSV Skyjumpers landeten in der Arena. Lokalmatadorin Caroline Bredlinger hatte dann Grund zum Jubeln. Die Trausdorferin vom Laufteam Burgenland Eisenstadt sorgte bei diesen österreichischen U20-Meisterschaften für zwei persönliche Bestzeiten. Über die 800 Meter wurde sie ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann diese Disziplin mit einer Zeit von 2:13:44 Minuten – damit sicherte sie sich nach Gold bei den U23-Meisterschaften den zweiten Titel.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Mit Platz drei über die 400-Meter-Distanz knackte Bredlinger eine weitere persönliche Bestmarke und sorgte damit für einen gelungenen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse. „Man will halt dem heimischen Publikum auch zeigen, was in einem steckt und dadurch läuft man immer schneller“, sagte Bredlinger.

ORF

Strohmayer-Dangl: Steile Karriere

Schnell unterwegs war an diesem Wochenende auch Eisenstadts Senkrechtstarter Niklas Strohmayer-Dangl. Er hatte seine Leichtathletik-Karriere erst Anfang des Jahres begonnen und sich von Bewerb zu Bewerb gesteigert. In Eisenstadt wurde er über 400 Meter Hürden Zweiter und lief einen neuen burgenländischen Landesrekord. Auf das EM-Limit fehlt ihm nur noch eine Sekunde. In Eisenstadt zu laufen sei immer etwas Besonderes, seine Familie und seine Freunde seien da gewesen und es habe echt Spaß gemacht, so Strohmayer-Dangl.

ORF

Die U20-Meisterschaften waren der Abschluss der Premieren-Saison in Eisenstadt. Die neue Leichtathletikarena entwickle sich auch zu einem Wirtschaftsfaktor für die Stadt, meinte Organisator Rolf Meixner: „Mit Trainern, mit Betreuern, mit Familien, mit Fans – das sind halt, weiß ich nicht, 400, 500 bis knapp 1.000 Nächtigungen und das ist natürlich ein enormer wirtschaftlicher Faktor.“ Das sei gerade in Zeiten, wo die Gastronomie und die Hotellerie ohnehin keine großen Sprünge mache, „riesengroß“.