Verfahrensrichter-Liste für U-Ausschuss fertig

Nachdem die Liste mit den möglichen Verfahrensrichtern von der Landtagsdirektion überprüft wurde, übermittelte Landtagspräsidentin Verena Dunst diese am Montag an die Landtagsklubs. Der Verfahrensrichter und der Verfahrensanwalt, beziehungsweise deren Stellvertreter werden in der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gewählt, den entsprechenden Wahlvorschlag dafür macht nach Beratung die Präsidialkonferenz, die am Freitag zusammenkommt.

Die sieben Personen auf der Liste würden nun auf die persönlichen Voraussetzungen überprüft. Mit Walter Pilgermair, dem Verfahrensrichter im Hypo-U-Ausschuss war, befindet sich auch ein prominenter Name auf der Liste. Die erste Sitzung des U-Ausschusses könnte Ende September stattfinden, so Dunst.