Punitz: Moderne Pilotenausbildung

Der Flugsimulator gleicht dem Cockpit eines echten Flugzeugs. Die angehenden Linienpilotinnen und -piloten trainieren hier für den Flugalltag. Verschiedenste Szenarien werden unter der Aufsicht eines Fluglehrers geübt und durchgespielt. „Es wird den Schülerinnen und Schülern hier beigebracht das Flugzeug ohne Sicht zu fliegen – nur nach Instrumenten. Das wird benötigt, wenn bei schlechtem Wetter, bei Nebel oder bei Nacht geflogen wird. In späteren Stadien werden dann auch Ausfälle von Flugzeugsystemen und gewisse Notfälle durchgespielt“, so Fluglehrer und Berufspilot Sebastian Kallich.

Bisher mussten die künftigen Linienpilotinnen und -piloten der Punitzer Flugschule das Flugtraining am Simulator in Graz oder Wien absolvieren. Rund 100.000 Euro investierte der Flugschulbetreiber Reinhard Kremsner in die Anschaffung des High-Tech-Gerätes. „Der Vorteil, dass der Simulator jetzt in Punitz steht ist, dass wir jetzt alles vor Ort haben. Es ist preisgünstiger und man kann viele Übungen, die im Flugzeug zu gefährlich wären, machen“, sagte Kremsner.

Ramona Reigl kommt aus Zeltweg, die Polizistin besitzt bereits den Privatpilotenschein, jetzt möchte sie Berufspilotin werden. „Das Faszinierende am Flugsimulator ist, dass man reale Situationen durchspielen kann – also, ohne Sicht zu fliegen oder einen Nachtflug zu machen. Es ist etwas ganz anderes, als in einem echten Flugzeug zu sitzen. Für mich war Fliegen immer das Wahre, deshalb habe ich gesagt, dass ich nach Punitz komme und meine Flugkarriere starte“, so Reigl.

Mehr als 1.000 Piloten machten Schein in Punitz

Die Flugschule der „Punitz Flug GmbH“ bildet Privat-, Berufs- und Linienpiloten aus dem In- und Ausland aus. Gegründet wurde die Schule vor 23 Jahren, seither haben mehr als 1.000 Personen den Pilotenschein in Punitz gemacht. „Unsere Flugschüler kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus den umliegenden Nachbarländern“, so Kremsner.

Rund 1.000 Piloten absolvierten bereits in Punitz ihre Ausbildung. „Den Privatpilotenschein habe ich schon. Nun mache ich die Weiterbildung modular für den Instrumentenflug – in weiterer Folge für den Berufspiloten. Hier auf dem Simulator üben wir Notverfahren und wechseln dann zum Flugzeug“, sagte Christof Rainer. Derzeit darf Christof Rainer mit dem Flugzeug nur bei guter Sicht starten. Wenn er seine Ausbildung zum Linienpiloten abgeschlossen hat, darf er Tag und Nacht mit seiner Maschine abheben.