Eisenstadt: Schlusslicht bei Mobilitätstest

„Befriedigend“ – diese Note stellte die Umweltschutzorganisation Greenpeace Österreich der Landeshauptstadt Eisenstadt im Hinblick auf die derzeitigen Mobilitätsverhältnisse aus. Unter den österreichischen Landeshauptstädten erreichte man die wenigsten Punkte.

„Es gibt hier nicht einen großen Abstand zu den anderen Städten – aber einer muss der Letzte sein und das ist in diesem Fall Eisenstadt. Es zeigt aber auch auf, dass man hier noch viel handeln und optimieren kann. Eisenstadt ist natürlich kleiner als die anderen Hauptstädte, aber wir haben die Kriterien teilweise an die Einwohnerzahlen oder die Stadtfläche angepasst, um das vergleichbar zu machen“, so Greenpeace-Energieexpertin Jasmin Duregger.

Punkten bei Luftqualität und Fußgängerfreundlichkeit

Punkten kann Eisenstadt in Sachen Luftqualität und Fußgängerfreundlichkeit. Gemeinsam mit Graz hatte man laut Greenpeace mit 80 Prozent den höchsten Anteil an Tempo-30-Zonen. Daher wird auch gut jede vierte Strecke zu Fuß zurückgelegt. Allerdings ist der Anteil des motorisierten Individualverkehrs mit 70 Prozent nirgendwo höher.

Dem gegenüber stehen laut Greenpeace nur zwei Prozent aller Wege, die mit dem Rad, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden – in beiden Kategorien war Eisenstadt im Ranking Schlusslicht. „Eisenstadt hat noch Aufholbedarf im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel. Mir ist wichtig, dass nicht nur unter der Woche – an Werktagen – öffentliche Verkehrsmittel bereit gestellt werden, sondern auch am Wochenende flächendeckend und mit zeitlich guten Intervallen öffentliche Verkehrsmittel fahren“, sagte Duregger. Es gäbe auch noch Ausbaufähigkeiten beim Car- und Bikesharing.

E-Mobilität: Gute Ladeinfrastruktur

Trotzdem liegt man in Sachen Carsharing auf Platz drei im Landeshauptstädte-Ranking. Mit knapp neun Elektroautos pro 1.000-Einwohner belegt man bei der E-Mobilität einen Platz im Mittelfeld. Punkten kann Eisenstadt hier vor allem durch die gute Ladeinfrastruktur – im Stadtgebiet gibt es derzeit zwölf Ladestationen.