Bäume für Eisenstadt

Bis zum Jahr 2030 soll jeder Eisenstädter und jede Eisenstädterin einen eigenen Baum im Stadtgebiet haben – so sieht es das Stadtbaumkonzept der Stadtgemeinde vor. Rein rechnerisch wären das bis dahin insgesamt an die 16.000 Bäume. Alleine in den kommenden Jahren werden ohnehin rund 1.400 Stadtbäume benötigt.

Auf dem 5.700 Quadratmeter großen Areal, das die Stadtgemeinde für die nächsten fünf bis sechs Jahre gepachtet hat, werden jetzt rund 500 Bäume ausgepflanzt. Bis zum Herbst sollen die Arbeiten an der Baumschule abgeschlossen sein, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Stadtgemeinde Eisenstadt

Grundstück soll in Stadtteilpark integriert werden

„Der Baum soll in ein gewisses Alter kommen, damit er gut und resistent ist, damit er sich im Stadtgebiet schön darstellen kann. Solange wir das Grundstück haben, werden wir das dafür verwenden. In späterer Folge wird das Grundstück zum großen Teil auch in den Stadtteilpark integriert werden“ , so Steiner.

Der angesprochene „Stadtteilpark Kirchäcker“ soll eine Art Naherholungsgebiet für die künftigen Anwohner werden, sagte Steiner. „Für uns war wichtig, dass wir hier einen Raum schaffen, wo sich die Menschen wohlfühlen – deswegen wird es mitten in diesem künftigen Wohngebiet einen 8.000 Quadratmeter großen Stadtteilpark geben. Es wird schon damit begonnen ihn anzulegen. Er wird fertig sein, bevor die ersten Leute hier einziehen. Unser Zugang war – zuerst der Park, dann die Häuser“, so Steiner. Die Arbeiten dazu laufen bereits. Noch vor dem kommenden Sommer soll der Park fertig sein.