Hochwasserschutz Wolfau fertiggestellt

Die großflächige Anlage schützt Wolfau vor Überflutungen durch Wasser aus dem Stögersbach und der Lafnitz. Sie besteht unter anderem aus einem 1,4 Kilometer langen Damm. Verhandlungen über Grundstücksablösen begannen schon 2010 und sie waren alles andere als einfach. In der Gemeinde gab es auch Gegner des Projektes, sagte Bürgermeister Walter Pfeiffer (ÖVP).

„Es wurde die Notwendigkeit in Frage gestellt. Das war sicher deshalb der Fall, weil es sehr lange kein Hochwasser gab. Aber am 1./2. Juni 2018, als das Ortszentrum überflutet wurde, wurde allen vor Augen geführt, wie wichtig dieses Projekt ist, um so etwas zu verhindern“, so Pfeiffer.

ORF

Land finanzierte etliche Hochwasserschutzprojekte mit

Gesamtkosten des Projektes: rund 1,1 Millionen Euro. Davon muss die Gemeinde zirka 20 Prozent übernehmen, Bund und Land teilen sich den Rest. Das Land hat in den vergangenen Jahren etliche Hochwasserschutzprojekte mitfinanziert. Das soll sich auch in Zukunft trotz Corona und der damit verbundenen knappen Budgets nicht ändern, betonte der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

„Ich denke, man muss sich sehr gut überlegen, wie man die Budgetgestaltung durchführt. Ich glaube, wenn es um so wichtige Maßnahmen, wie Hochwasserschutz geht, sehe ich es in meiner Funktion und Resortzuständigkeit so, dass diese auch in Zukunft durchgeführt werden können“, so Dorner. Wolfau jedenfalls sollte in den kommenden 100 Jahren vor Hochwasser geschützt sein.