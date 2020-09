Alle Tests in Kaserne Güssing negativ

Die am Donnerstag in Heimquarantäne gestellten Soldaten treten am Montag wieder ihren Dienst in der Kaserne an. Die drei positiv getesteten Soldaten aus dem Burgenland befinden sich weiterhin in häuslicher Quarantäne – mehr dazu in Drei Soldaten in Kaserne Güssing infiziert. Sie sind laut Angaben des Militärkommandos Burgenland auf dem Weg der Besserung.

Die verschärften Covid-19-Schutzmaßnahmen innerhalb der Kaserne bleiben weiterhin aufrecht. Der größtmögliche Schutz aller Soldaten und Bediensteten sei das oberste Ziel, wurde betont.