Pkw krachte auf B50 frontal in Traktor

Die genauen Unfallumstände sowie die Ursache wurden am Freitagnachmittag noch ermittelt. Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Früh gegen 9.00 Uhr ein Richtung Neusiedl am See fahrender Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Fahrzeug prallte wenig später frontal in einen Traktor. Der Traktorlenker versuchte laut Angaben der Feuerwehr noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß letztlich nicht mehr verhindern.

Freiwillige Feuerwehr Breitenbrunn

Pkw-Lenkerin schwer verletzt

Die Lenkerin des Pkw wurde in Folge des Aufpralls schwer verletzt. Sie musste laut Feuerwehr mit Verdacht auf ein Thoraxtrauma mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch ihr Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht werden. Der Traktorfahrer sowie sein Beifahrer erlitten einen Schock, auch sie wurden zur Behandlung ins Spital gebracht.

Die Feuerwehren von Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Winden am See mussten die Unfallstelle absichern und in weiterer Folge die Unfallfahrzeuge bergen. Für den Traktor musste dabei ein Abschleppdienst gerufen werden. Die B50-Burgenland–Straße musste für die Dauer des Einsatzes rund drei Stunden lang gesperrt werden.