Klangfrühling wird nachgeholt

Es soll ein zweiter Frühling im Herbst werden, sehr zur Freude der Fans des Festivals und der Künstler. Pianistin Ferhan Önder war erleichtert, da das Festival als eines der wenigen stattfindet. Mit einem Hilfspaket unterstützt das Land Burgenland Kunst- und Kulturschaffende, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Wir haben versucht mit einem Stipendium, mit einem Ankaufsbonus, unter die Arme zu greifen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass Kultur stattfinden kann“, so Doskozil.

Weniger Sitzplätze und strenge Abstandsregeln schreiben die Hygienemassnahmen vor. Nähe soll beim hochkarätigen Programm entstehen, sagte der Geschäftsführer des Klangfrühlings Werner Glösl. „Zu den Programmhighlights zählen unter anderem ‚Gemeindeklang‘ mit dem Blechhaufen und das ‚Duo Önder‘ zum Auftakt – dann auch Adele Neuhauser, ‚Die Strottern‘ und David Fray“, so Glösl.

ORF

Drei Konzertorte

Auf Burg Schlaining geben derzeit Baugeräte den Ton an – gespielt wird deshalb in der evangelischen Kirche und in der Burgarena von Stadtschlaining und heuer erstmals im REDUCE-Kultursaal in Bad Tatzmannsdorf.

„Ich glaube, dass der Kultursaal – der Name sagt es ja schon – für Kultur zur Verfügung stehen sollte und mit zwei Konzerten haben wir auch Top-Kultur vor Ort“, sagte der interimistische Vorstandsdirektor der Kurbad Tatzmannsdorf AG Andreas Leitner. Der Klangfrühling mitten im Herbst findet von 19. bis 27. September statt.