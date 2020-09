Acht gestohlene Fahrräder sichergestellt

Die beiden ausländischen Männer im Alter von 29 und 34 Jahren wollten am Donnerstag gegen 8.20 Uhr die burgenländisch-ungarische Grenze mit einem Kastenwagen überqueren. Im Zuge der Überprüfung entdeckten die Beamten im Laderaum des Fahrzeuges mehrere, zum Teil hochwertige, Fahrräder sowie zwei E-Bikes.

Männer auf freiem Fuß angezeigt

Die beiden Männer hatten keinerlei Nachweise bei sich, dass die Räder rechtmäßig ihnen gehören und gaben an, dass sie sie im Bereich Krems an der Donau (Niederösterreich) von einem unbekannten Mann bei einer Park and Ride-Anlage übernommen hätten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Räder gestohlen waren. Beide Männer wurden vorübergehend festgenommen und in weiterer Folge auf freiem Fuß angezeigt. Die Fahrräder wurden sichergestellt, weitere Ermittlungen laufen.