Felix verlegt Gurkenproduktion nach Znojmo

Grund für die Verlagerung der Gurkenproduktion sei ein Investitionsprogramm am Standort Mattersburg, sagte der Marketingleiter von Felix Austria, Gulliver Wagner. Er bestätigte einen Bericht der Wochenzeitung „BVZ“, wonach dieser Schritt keine Auswirkungen auf den Personalstand haben werde.

ORF

In Mattersburg werde in eine nachhaltige und kosteneffiziente Produktion investiert. Das betreffe die Bereiche Ketchup, Tomatenprodukte, Soßen, Sugo und Mayonnaise. Die Gurkerl werden weiterhin von österreichischen Vertragsbauern bezogen, aber künftig eben von einem Schwesterbetrieb in Tschechien verarbeitet. Aus dieser Gegend stammt übrigens der Gründer des Unternehmens, Herbert Felix. Seit 1995 gehört die Firma zur norwegischen Orkla-Gruppe.

Gespräche zwischen Land und Geschäftsführung

Die Investition in moderne Technologie sei gerade in Zeiten von Corona sehr wertvoll, sagte Arbeitsmarktlandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Als Land wolle man Firmen bestmöglich in ihrem Wachstum unterstützen und begleiten, so Schneemann. In den kommenden Tagen soll es daher auch zu Gesprächen zwischen Schneemann und der Geschäftsführung zu den mittelfristigen Expansionsplänen kommen. In wirtschaftlich angespannten Zeiten sei es besonders wichtig, alles zu unternehmen, um zusätzliche Arbeitsplätze für das Burgenland zu schaffen. Dabei sehe man Felix Austria als wichtigen Partner, Schneemann.