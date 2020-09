Drei Soldaten in Kaserne Güssing infiziert

Die infizierten Soldaten zeigen laut dem Militärkommando „keine bis maximal nur leichte Krankheitssymptome“. Alle rund 100 Soldaten der betroffenen 1. Jägerkompanie wurden unter häusliche Quarantäne gestellt und werden getestet.

Schutzmaßnahmen hochgefahren

In der Kaserne wurden in Folge die Covid-19-Schutzmaßnahmen erneut hochgefahren, darunter Temperaturkontrollen, ein Sanitäts-Kontrollpunkt sowie internes und externes Kontaktmanagement. Mit den Testergebnissen der anderen Soldaten rechnet das Militärkommando bis spätestens kommenden Montag. Im August hatte es einen Fall in der Kaserne Eisenstadt gegeben – mehr dazu in Coronavirus-Fall in Kaserne in Eisenstadt und in Bisher keine weiteren CoV-Fälle in Kaserne.

Insgesamt aktuell 84 Fälle

Im Burgenland sind aktuell 84 Personen mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Seit Mittwoch wurden 14 Neuinfektionen registriert. Im selben Zeitraum wurden zehn Personen wieder gesund, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Donnerstag mit. Eine infizierte Person wurde nach Niederösterreich abgetreten. Insgesamt gibt es im Burgenland bisher 569 bestätigte Fälle von Covid-19-Erkrankungen. 474 Menschen gelten als genesen. 311 Personen, das sind um 15 weniger als am Mittwoch, stehen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Eine erkrankte Person wird derzeit im Spital behandelt.