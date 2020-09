Neue App für Kindergärten und Krippen

Die „Kiga-App“ solle unter anderem für Krankmeldungen sowie Anmeldungen für Essen, Ausflüge oder externe Angebote genützt werden, betonte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Donnerstag. Eltern, Kindergartenpädagogen und Gemeinden können einfach miteinander in Kontakt bleiben. Auch über Neuerungen im elementarpädagogischen Bereich und über verwaltungstechnische Inhalte der Gemeinden oder des Landes soll über die App informiert werden. Gerade in Zeiten der Coronavirus-Krise könne die Kommunikationsplattform eine „große Unterstützung“ darstellen, so Winkler.

ORF

Server im Burgenland

Hinter der Anwendung steht die Informationsplattform „Skooly“, die im Volksschulbereich schon länger genutzt wird. Datenschutz stehe an oberster Stelle, die Server stünden im Burgenland, so der Entwickler Georg Ratz.

Sonderbetreuungszeit: AK fordert Verlängerung

Der Projektpartner Arbeiterkammer unterstützt diesen Schritt in Richtung Digitalisierung. Schnelle Kommunikation nehme gerade in Coronavirus-Zeiten Druck von den Eltern, die zur Kinderbetreuung auch Gebührenurlaub nehmen müssen. AK-Präsident Gerhard Michalitsch forderte daher, die Möglichkeit einer Sonderbetreuungszeit unbedingt auch über den September hinaus zu verlängern. Man brauche auch einen Rechtsanspruch.

In den nächsten Tagen bekommt jeweils ein Kindergarten pro Bezirk die Kiga-App zum Testen, Rückmeldungen sollen die Anwendung verbessern. Im Laufe des Oktobers soll die App dann in allen Kindergärten genutzt werden.