Bundes-U-Ausschuss: Parteien abwartend

Die SPÖ Burgenland ortete zuletzt Signale vom Klub der Grünen im Parlament, dass man die Einberufung eines Untersuchungsausschusses befürworte – mehr dazu in Fürst sieht Signale für U-Ausschuss im Bund. Wörtlich hieß es in einem Schreiben, das die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, am Montag an SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil geschickt hatte: „Ich bin gerne bereit, die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses im Nationalrat zu unterstützen und damit auch zu einer Klärung auf Bundesebene beizutragen.“

Grüne, ÖVP, FPÖ: U-Ausschuss im Burgenland abwarten

Am Mittwoch kam dann auf Anfrage des ORF Burgenland diese schriftliche Antwort von Maurer: „Wir erwarten mit Spannung die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses im Burgenland. Sollte sich in weiterer Folge eine Notwendigkeit für einen Untersuchungsausschuss im Parlament ergeben, stehen wir dieser Idee offen gegenüber.“

Ganz ähnlich sind die Positionen von ÖVP und FPÖ: Zuerst sei der Ausschuss auf Landesebene am Zug. Danach werde man weiterschauen, ob ein Ausschuss auch auf Bundesebene notwendig sei. Die FPÖ teilte in einer Presseaussendung mit, dass ein U-Ausschuss derzeit überhaupt nicht zur Diskussion stehe. Es gehe nicht, den zweiten vor dem ersten Schritt zu machen.

Auch NEOS will noch abwarten

NEOS will auf Bundesebene zunächst eine Untersuchungskommission einsetzen, analog zur „Griss-Kommission“, die die Affäre um die Hypo-Alpe-Adria-Bank zum Thema hatte. Man verschließe sich einem Untersuchungsausschuss auf Bundesebene nicht, halte aber zunächst andere Mittel für zielführend.

Keine Stellungnahme kam vom SPÖ-Klub. Dieser könnte aber einen Untersuchungsausschuss im Parlament gar nicht beantragen, weil die rote Fraktion einen solchen schon zu Thema „Ibiza“ in die Wege geleitet und dieses Minderheitenrecht somit verwirkt hat.