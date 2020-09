Burgenland wirbt mit rot-goldener Sonne

Die Burgenland-Sonne ist errötet: Der bisher blaue Hintergrund ist durch einen roten ersetzt worden und die Sonne strahlt jetzt in den burgenländischen Landesfarben. Dieses Logo könnte in Zukunft auf vielen Produkten aus dem Burgenland zu sehen sein, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Ziel sei es, diese Marke so stark im Tourismus, im Genussbereich und in der Wirtschaft zu etablieren, dass für jeden klar sei, dass dort, wo diese Marke drauf sei, das Burgenland in all seinen Facetten drinnen sei.

Schrittweise Umsetzung

Das Land versuchte bereits unter früheren Regierungen, eine entsprechende Marke aufzubauen. Diesmal soll es klappen – auch weil die wesentlichen Beteiligten mit an Bord sind: der Burgenland Tourismus, die Kulturbetriebe, das Weinmarketing, die Agentur „Genuss Burgenland“ und die Wirtschaftskammer. Alle diese Partnerinnen und Partner würden die Marke schon in den nächsten Wochen sehr stark präsentieren, kündigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) an. Man werde dann auch mit den Landes- und den landesnahen Betrieben folgen. Die Umstellung werde aber nicht sofort, sondern Schritt für Schritt erfolgen.

Neuer Slogan

Es gibt auch einen neuen Slogan für das Burgenland: „Mehr Horizont fürs Leben“. Die neue Marke soll in den kommenden Monaten sukzessive auf immer mehr burgenländischen Angeboten zu sehen sein. Ab nächstem Jahr können auch private Anbieter die Marke nutzen, wenn sie die Qualitätskriterien einhalten.