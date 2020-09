Chronik

Motorradfahrerin schwer verletzt

In Königsdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am Mittwochnachmittag eine Motorradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war auf der B57 in Richtung Henndorf unterwegs, als sie mit ihrem Bike gegen eine Leitschiene prallte. Ihre Mitfahrerin überstand den Unfall unverletzt.