Testergebnisse innerhalb von 48 Stunden

Rein prinzipiell arbeitet man laut Nicole Schlaffer vom Krisenstab Coronavirus nach den Empfehlungen des Bundes. „Das sind die auf wissenschaftlicher Basis fundierten Leitlinien, an denen sich die Gesundheitsbehörden orientieren. Das wird im Burgenland durchgängig befolgt. Aber natürlich gibt es individuelle Entscheidungen der zuständigen Amtsärzte, wo vielleicht die Konstellation eine solche ist, die sich nicht hundertprozentig findet in diesen Empfehlungen, wo dann individuell eine Entscheidung zu treffen ist“, so Schlaffer.

ORF

Auch wenn man als Kontaktperson – also nicht als positiv getestete Person – in Quarantäne ist, darf man das Haus nicht verlassen, um etwa Einkaufen zu gehen. „Die Quarantäne bedeutet, dass das einen Schutz für die restliche Bevölkerung darstellen soll. Wenn ich zum Einkaufen das Haus verlassen würde, wäre das eine potenzielle Gefahrenquelle, dass ich als Überträger der Infektion andere Leute gefährde“, so Schlaffer. Für Personen, die während der Quarantäne unversorgt bleiben, gebe es die Möglichkeit, dass diese Personen mit Lebensmitteln versorgt werden. Dieses Angebot sei bislang aber noch nicht in Anspruch genommen worden, so Schlaffer.

81 Infizierte im Burgenland

Angesprochen auf die Dauer, bis die Testergebnisse von Coronavirus-Tests im Burgenland da sind, sagte Schlaffer: „Es kann hier und da zu einer Verzögerung kommen. Im Burgenland weiß ich, wenn alles gut geht, innerhalb von 24 Stunden mein Ergebnis.“ Realistischerweise solle man sich trotzdem aber darauf einstellen, dass das Testergebnis erst 48 Stunden nach dem Test da ist, so Schlaffer. Im Burgenland sind derzeit 81 Menschen infiziert. Im vergleich zu Dienstag gab es neun Neuinfektionen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 464. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland beträgt nun 556.