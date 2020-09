Diskussion über Besuchszeiten in Spitälern

Manuela Schlögl aus Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist verärgert: Vor einigen Wochen wurde ihre Mutter nach einem Fahrradsturz schwer verletzt ins Krankenhaus Oberwart eingeliefert. Nach der Überstellung auf die Intensivstation sah sie ihre Mutter zwei Wochen nicht.

ORF

„Wieso kann man erst ab dem sechsten Tag in ein Krankenhaus und dann kann ich nur zweimal in der Woche hinein?“, fragte Schlögl. Im Fall ihrer Familie, sei ihr Vater zweimal im Spital gewesen. Wenn dieser den Virus ins Spital getragen hätte, hätte er dies auch an den zwei Tagen getan. Auch ihre Mutter habe unter der Situation gelitten, erzählte Schlögl. Wenn man als Patient allein im Krankenhaus liege, nicht aufstehen und sich nicht bewegen könne, dann sei der Tag ja ewig lang.

ORF

KRAGES: Jeder Besuch erhöht Gefahr einer Ansteckung

Der burgenländische Krankenanstaltenverband will aber die Kontakte so gering wie möglich halten. Jede infizierte Person sei ein Risiko. Die Gefahr einer Ansteckung erhöhe sich mit jedem weiteren Besuch. KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl bedauerte im ORF-Burgenland-Interview die schwierige Lage wegen des Coronavirus. Er bat aber um Verständnis dafür, dass man im Spital an das Wohl vieler denken müsse und man deshalb auch weiterhin erhöhte Vorsicht walten lasse. Angesichts der steigenden Coronavirus-Zahlen sei man auch der Meinung, dass man die Regelungen noch nicht lockern könne.

Stimmen von Patienten und Angehörigen

Emotionales Thema

Beim ORF-Burgenland-Lokalaugenschein zeigten Patientinnen und Patienten und Angehörige auch Verständnis für die derzeit geltenden strengen Regeln, auch wenn es nicht allen gut damit geht. Eine Patientin oder ein Patient darf nach dem fünften Tag des stationären Aufenthaltes zweimal pro Woche Einzelbesuch im Krankenhaus bekommen. Die maximale Besuchsdauer beträgt pro Person 30 Minuten. Die Besucher müssen sich telefonisch voranmelden.

ORF

Manuela Schlögl fordert nun auch in einer Online-Petition, dass das Burgenland insbesondere für Patientinnen und Patienten, die ans Bett gefesselt sind, ähnliche Regelungen wie der Rest Österreichs aufstellt. Aktuell bestehen Ausnahmeregelungen für Palliativstationen, Eltern mit minderjährigen Kindern und die Geburtenstation. Auch bei einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes ihrer Patienten suchen die Spitäler das Gespräch mit den Angehörigen.