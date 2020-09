David Nemeth wechselt zum FSV Mainz

Der 19-Jährige unterschrieb bei Mainz einen Vertrag bis 2024. „David Nemeth hatten viele Klubs auf dem Zettel, da er ein außergewöhnliches Abwehrtalent ist und dies schon mit 18 Jahren in der österreichischen Bundesliga bewiesen hat. Die Chance, ihn jetzt zu verpflichten, war aufgrund der Situation seines ehemaligen Klubs günstig“, wird Sportvorstand Rouven Schröder auf der Homepage der Mainzer zitiert.

Nemeth soll langfristig aufgebaut werden

Vorgesehen ist Nemeth zunächst für die U23-Mannschaft der Mainzer in der viertklassigen Regionalliga-Südwest. Er soll so langfristig aufgebaut werden. Nemeth war nach dem Konkurs des SV Mattersburg bei einigen Vereinen in Deutschland und auch in England im Gespräch. Letztendlich wurde es Mainz, ein Klub mit Verbindungen nach Österreich und ins Bugenland. Andreas Ivanschitz spielte 2009 bis 2013 für Mainz in der Bundesliga. Seit Jänner 2016 steht der ehemalige Mattersburg-Profi und jetzige Nationalspieler Karim Onisiwo bei Mainz 05 unter Vertrag.

David Nemeth begann seine Karriere beim UFC St.Georgen. In der vorigen Saison konnte er sich in der Kampfmannschaft des SV Mattersburg etablieren. Im Jänner 2019 absolvierte der vielfache Nachwuchs-Nationalspieler ein Probetraining beim AC Milan, entschied sich dann aber für den Verbleib in Mattersburg, wo er innerhalb eines Jahres Stammspieler in der Bundesliga wurde. Im Jahr 2020 bestritt er alle zwölf Spiele des SV Mattersburg in der Bundesliga.