Fürst sieht Signale für U-Ausschuss im Bund

Die SPÖ sei der Meinung, dass die ganz große Aufklärung der Causa Commerzialbank auf Bundesebene passieren könne, sagte Fürst. Neben einer Sonderkommission fordert die SPÖ auch einen Untersuchungsausschuss im Parlament. Da sie selbst bereits den Ibiza-Untersuchungsausschuss beantragte und ihr Minderheitenrecht in Anspruch nahm, ist sie dafür jetzt auf die Stimmen anderer Parlamentsparteien angewiesen. Die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, habe am Dienstag geschrieben, dass sie einen U-Ausschuss unterstützen würde, sagte Fürst am Dienstagabend im „Burgenland heute“-Interview. Auch NEOS und FPÖ hätten bereits Interesse signalisiert.

Roland Fürst (SPÖ) zur Klubklausur SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst zu Klubklausur, Budget und Einsparungsmöglichkeiten.

„Alle Kräfte, die ein wirkliches, sachliches Interesse haben hier Aufklärung zu machen – möglichst rasch – im Sinne der Geschädigten, der Betroffenen, die sollten sich im Bund überlegen, so schnell wie möglich hier einen Ausschuss einzurichten“, forderte Fürst. Grundsätzlich kann ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss entweder durch die Unterschriften von mindestens einem Viertel der Abgeordneten oder durch eine Mehrheit bei einer Abstimmung im Nationalrat eingesetzt werden.

U-Ausschuss: Fürst weist Kritik an Streichungen zurück

Beim U-Ausschuss im Burgenland wird Fürst SPÖ-Fraktionsführer sein. Die SPÖ werde Ihres dazu tun, dass das eine sachorientierte Aufklärung werde, so Fürst. Die Kritik der Opposition, dass die U-Ausschuss-Vorsitzende, Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), den SVM als Thema des Ausschusses gestrichen habe und damit Fragen zu Verflechtungen des Fußballvereins mit der Commerzialbank nicht möglich seien, wies Fürst zurück. Das stimme so nicht, es sei nur ein Bereich, der zukünftige Auswirkungen betreffe, herausgenommen worden. „Dieser Antrag (Anm.: für den Untersuchungsausschuss) steht, so wie er steht und ich denke, dass wir mit diesem Antrag gut arbeiten können“, sagte Fürst.