Wirtschaft

Aleca: Gericht verfügt sofortige Schließung

Über die Aleca Möbelwerkstätte GmbH in Hirm (Bezirk Mattersburg) ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt das in der Vorwoche beantragte Konkursverfahren eröffnet worden, teilte der KSV1870 mit. Es sei auch die sofortige Schließung verfügt worden, womit das Aus für das Unternehmen besiegelt sei, hieß es.