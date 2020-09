VGT zeigt Mensdorff-Pouilly wegen Fasanhaltung an

Das Jagdgesetz verbiete im Burgenland seit Ende April das Aussetzen zum Abschuss, Fotos würden aber zeigen, dass sich bei Mensdorff-Pouilly „Fasane aus Massentierhaltung, fertig zum Aussetzen“ tummeln würden.

Die Haltung an sich sei zwar nicht verboten, „allerdings sind bisher immer die Fasane über die Jagdsaison hinweg sukzessive ausgesetzt worden und bis Ende Jänner völlig verschwunden“, betonte Balluch. Zudem hätten die Tiere teilweise kupierte Schnäbel, was seit 2005 verboten sei. Neben der Anzeige habe der VGT der Behörde auch angeboten, die Fasane in Pflege zu nehmen, sollten sie beschlagnahmt werden, sagte der VGT-Obmann.