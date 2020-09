Schulstart im Schatten des Coronavirus

Besonders spannend ist der erste Tag des neuen Schuljahrs naturgemäß für die 2.653 Taferlklassler, die heuer ihre schulische Karriere in den 176 burgenländischen Volksschulen beginnen. Der Schulstart könnte aufgrund der Coronavirus-Krise kaum ungewöhnlicher sein. Auch für die burgenländischen Bildungsinstitutionen gilt das Hygiene-Handbuch des Ministeriums.

Reihe von Vorsorgemaßnahmen

Konkret bedeutet das – zusätzlich zu den ohnehin allgemein gültigen Regeln wie Händewaschen und Abstand halten – folgende Schutzmaßnahmen: alle 20 Minuten Klassenzimmer lüften, spezielle Pausenregelungen, wenn möglich Unterricht im Freien, genau geführte Klassen-, Lehrer- und Raumlisten sowie ein eigenes Krisenteam, das sich unter anderem mit Hygiene- und Pausenkonzepten beschäftigt. Zusätzlich kommt die „Corona-Ampel“ zum Einsatz – mit eigenen Bestimmungen für die unterschiedlichen Schulstufen.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Winkler: Guter Start trotz Coronavirus

Die burgenländischen Schulen seien trotz Coronavirus sehr gut in das neue Schuljahr gestartet, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) am Montag bei ihrem Besuch in der Volksschule Bad Tatzmannsdorf. Es sei wichtig gewesen, Schüler, Eltern und Pädagogen im Vorfeld umfassend zu informieren, um ihnen Sicherheit zu geben. Dieser Austausch bleibe weiterhin von zentraler Bedeutung. Die Schule solle ein Ort sein, an dem sich Kinder wohlfühlen, die Schule solle aber auch ein Ort sein, an dem Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

ORF

Man werde versuchen, diesen normalen Schulbetrieb über das gesamte Jahr aufrechtzuerhalten, sagte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Man werde wegen der Covid-bedingten Entwicklungen vielleicht punktuell etwas tun müssen, aber er gehe davon aus, dass im Burgenland alle sehr vorsichtig seien. Erfreulich sei, dass die Schülerzahlen, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten rückläufig gewesen seien, jetzt wieder steigend seien, so Zitz. Man habe heuer ein Plus von 109 Schülerinnen und Schülern im Pflichtschulbereich, es gebe ein Plus im Volksschul- und Mittelschulbereich. Zitz und Winkler waren zu Schulbeginn um Normalität für das neue Schuljahr bemüht. Bekannte Schwerpunkte wie Sprachen, Sport und ähnliches werde es auch in diesem Jahr geben. Auch im digitalen Bereich sei man bestens aufgestellt.

NMS wird zur Mittelschule

Neu ist heuer, dass die Neue Mittelschule (NMS) zur Mittelschule wird. Die größte Änderung dabei: in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und einer lebenden Fremdsprache werden ab der 6. Schulstufe zwei Leistungsniveaus eingeführt. Außerdem kann zusätzlich zur Ziffernbeurteilung auch eine schriftliche Erläuterung erfolgen – das passiert dann aber erst am Schulschluss, dem 3. Juli 2021.

Verstärkte Verkehrskontrollen zum Schulstart

Das Innenministerium kündigte zum Start des Schuljahres in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland verstärkte Verkehrsüberwachungen an. Auf dem Schulweg verunglückten im Vorjahr laut Kuratorium für Verkehrssicherheit vier Kinder tödlich. 2017 und 2018 starben keine Kinder auf dem Schulweg. Auch 2015 und 2016 waren es mit jeweils einem tödlich verunglückten Kind deutlich weniger, erläuterte das Ministerium am Sonntag. Im laufenden Jahr 2020 kam es, auch Coronavirus-bedingt, bisher zu keinem tödlichen Schulwegunfall.