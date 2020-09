Chronik

Mit 115 km/h durch 50er-Zone gerast

Bei einem Planquadrat im Burgenland hat die Polizei am Freitagabend einen Raser erwischt: Der Fahrzeuglenker fuhr in Eisenstadt mit 115 km/h durch die 50er-Zone, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag.