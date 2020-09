Tipps für Bio-Essen in Kindergärten

Kinder sollen schon möglichst früh den Ursprung von Lebensmitteln kennen und sich gesund ernähren, so Eisenkopf. Um den Weg zur Biowende zu unterstützen, wurde ein Bioleitfaden ausgearbeitet, der sich in erster Linie an Kindergarten- und Schulkinder wendet. Hier gehe es um Bewusstseinsbildung, vor allem, weil Kinder und Jugendliche wichtige Multiplikatoren seien, sagte Eisenkopf.

ORF

Finanzielle Unterstützung für Familien

Einige Kindergärten und Schulen würden bereits mit gutem Beispiel voran gehen, und Essen in Bioqualität anbieten. Da Biolebensmittel mitunter teurer sind, werde einkommensschwachen Familien Unterstützung gewährt. „Für Familien, die sich diesen Bio-Beitrag nicht in dem Ausmaß leisten können, wird es ja von Seiten des Landes auch eine finanzielle Unterstützung geben“, so Eisenkopf.

Zusätzlich zum Bioleitfaden werden Informationsveranstaltungen organisiert, mit dem Ziel Gastronomen und Gemeinden mit der Biooffensive vertraut zu machen. Im Bereich der Kindergärten und Schulen, sollte es laut Eisenkopf gelingen, bis 2021 50 Prozent und bis zum Jahr 2024 100 Prozent auf biologische Ernährung umzustellen.