CoV-Ampel: Im Burgenland alles auf Grün

Verantwortlich für die Empfehlungen ist die 19-köpfige Coronavirus-Kommission, die jeden Donnerstag zusammen tritt und Empfehlungen ausspricht. Die Ampelfarben werden dann jeden Freitag festgelegt und sollen einige Tage darauf gelten, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Alle Informationen werden über die Website Corona-ampel.gv.at veröffentlicht.

Bezirk Eisenstadt-Umgebung war im Visier

Bei der Kommissionssitzung am Donnerstag wurden zehn Bezirke näher besprochen, darunter war auch der Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Hier gab es zuletzt innerhalb einer Woche 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – bei 20 schaut die Kommission genauer hin. Es sei in den vergangenen Wochen schon eine gewisse Zunahme an Fallzahlen zu beobachten, sagte Nicole Schlaffer vom Coronavirus-Krisenstab des Landes. Man merke die Reiserückkehrer und es gebe eine Zunahme an Fällen in der Altersgruppe der Jungen. So habe der Cluster rund um ein Lokal in Wiener Neustadt zehn Folgefälle im Burgenland mit sich gebracht.

Bewertet wird für die Ampel auch, wie viele Tests durchgeführt werden, wie viele Spitalsbetten frei sind und ob klar ist, wo sich die Infizierten angesteckt haben. Letztlich wurde doch grünes Licht für den Bezirk Eisenstadt-Umgebung gegeben. Aktuell sind Wien, Graz, Linz und der Bezirk Kufstein auf gelb geschaltet. In diesen Regionen soll nun eine verschärfte Maskenpflicht gelten – mehr dazu in news.ORF.at

Aktuell 54 Fälle, davon elf Neuinfektionen

Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums gibt es im Burgenland aktuell 54 Coronavirus-Fälle – darunter sind elf Neuinfektionen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 453. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland beträgt nun 518. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 374 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Im Spital werden derzeit keine an Covid-19 erkrankten Personen behandelt.

Die Fälle nach Bezirk: