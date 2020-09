Ibiza-Video: Hilfe bei Umzug angeboten

Man könne bei einem möglichen Umzug helfen, habe Gudenus in der folgenschweren Nacht auf Ibiza gesagt, hieß es am Donnerstag im „Kurier“. Vor allem aufgrund der zwei Regierungsbeteiligungen in Oberösterreich und dem Burgenland habe man gute Möglichkeiten, soll Gudenus gesagt haben. Im Jahr des Ibiza-Videos 2017 war die FPÖ sowohl in der oberösterreichischen, als auch in der burgenländischen Landesregierung vertreten.

Tschürtz bestreitet Intervention

FPÖ-Parteichef im Burgenland und Landeshauptmann-Stellvertreter war damals Johann Tschürtz – heute Klubobmann der Freiheitlichen im Landtag. Tschürtz war ein enger Weggefährte von Heinz-Christian Strache. Eine mögliche Intervention seitens der Parteikollegen Strache und Gudenus bestreitet er allerdings vehement. „Grundsätzlich ist mir so etwas nicht bekannt, weder ein Anruf noch irgendein Kontakt diesbezüglich. Es würde auch gar nicht möglich sein, denn ich war für die Staatsbürgerschaftsverleihungen auch nicht zuständig. Vielleicht haben die beiden Herren ein bisschen geprahlt“, sagte Tschürtz am Donnerstag dem ORF Burgenland.

Auch zuständiger Landesrätin ist nichts bekannt

Tatsächlich zuständig für die Vergabe von Staatsbürgerschaften war 2017 Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Aus ihrem Büro hieß es, dass es keinen einzigen Versuch einer Intervention gegeben habe, es wurden und werden stets alle Vorschriften eingehalten. Eisenkopf war bis Februar 2019 für die Vergabe der Staatsbürgerschaften zuständig, danach wanderte die Zuständigkeit zu Landesrat Christian Illedits (SPÖ). Seit der Landtagswahl im Jänner ist nun wieder Eisenkopf dafür verantwortlich.