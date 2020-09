Demo in Sopron wegen Grenzschließung

Auf dem Hauptplatz von Sopron versammelten sich Donnerstagnachmittag an die 500 Menschen, so ORF Burgenland-Redakteurin Lisa Hausmann. Sie demonstrierten gegen die Grenzregelung – die meisten davon waren Pendler. Die neue Verordnung beinhaltet keine konkreten Regelungen – die Menschen waren sich nicht sicher,ob sie ein teurer Covid-19-Test bei der Einreise oder Quarantäne in Ungarn erwartet.

ORF

Tatsächlich war die Grenze aber am Donnerstagnachmittag frei passierbar, man musste sich nur ausweisen – aber: es galt die 30 Kilometer Regelung. Also von der Staatsgrenze weg, darf man 30 Kilometer weit nach Ungarn einreisen – muss aber innerhalb von 24 Stunden wieder ausreisen. Das bestätigte auch der Bürgermeister von Sopron. Er hoffte, dass die Österreicher wieder die hiesige Wirtschaft beleben.

Verunsicherung bei Pendlern

Judith Szabo sagte, dass man mit dieser Demonstration erreichen wolle, dass die Pendler ohne Kilometergrenze pendeln dürfen. „Das mit den 30 Kilometern ist auch unklar. Sind es 30 Kilometer von der Grenze weg, oder 30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Wer in Wien arbeitet, kann nicht pendeln, dann verliert man eventuell seinen Job", so Szabo. Ihre Tochter lebt in Eisenstadt, die kann sie sehen, aber ihr Sohn lebt mit ihrem Enkel in Wien und darf momentan nicht nach Ungarn fahren“, so Szabo.

Ein weiterer Demonstrant war Csaba Gugo. Ihn störte vor allem,die Verunsicherung bei den Menschen. „Die Regierung verhindert, dass die Menschen in Österreich arbeiten,oder die Kinder dort in die Schule gehen können – und so weiter“, so Gugo. Als Zeichen der Unzufriedenheit und Ablehnung gegen die neue Verordnung, wird in Sopron kommenden Samstag wieder demonstriert.