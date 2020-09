ÖVP Burgenland will Tests für Pädagogen

„Umso wichtiger ist hier zu Schulbeginn, dass das Land Pädagoginnen und Pädagogen ermöglicht, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen“, so der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz. Von der Bundesregierung seien bereits viele Maßnahmen präsentiert worden, um einen reibungslosen Start in die Schule und den Kindergarten in Österreich zu ermöglichen.

Niederösterreich biete für 25.000 Pädagoginnen und Pädagogen kostenlose Tests vor Schulbeginn an, das wünschen man sich auch im Burgenland, hieß es am Donnerstag von der ÖVP.