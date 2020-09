Sprachlehrbücher aus Eisenstadt

Sprachlehrbücher verkauft der E. Weber Verlag nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz und in Schweden. Auch Lehrbücher, die sich mit dem Thema Deutsch als Zweitsprache beschäftigen, zählen zu den Spezialgebieten des Verlages.

„Wir beschäftigen, was die Buchproduktion betrifft, meist internationale Teams. Vor allem, was die exotischen Fremdsprachen betrifft, wie Russisch, Kroatisch, Türkisch oder Arabisch – also, alles was in den Schulen in Österreich und Deutschland benötigt wird – und auch was mit Deutsch als Zweitsprache und Naturwissenschaften zusammenhängt, wird von uns verlegt“, so Geschäftsführer Walter Weber.

ORF

Gut vernetzt

1968 wurde der Schulbuchverlag von Walter Webers Eltern gegründet. Im Programm sind etwa Lehrbücher in den Fächern Physik und Chemie. Neun Angestellte arbeiten zurzeit in der Firma, dazu kommen noch externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Weber. „Zum Beispiel arbeiten für ein Russisch-Buch auch russische Grafiker, ein russisches Tonstudio oder Lektoren, die an einer Universität in Russland sitzen, mit. Dasselbe gilt für die Türkisch- oder Kroatisch-Bücher. Wir sind da etabliert und sehr gut vernetzt“, so Weber.

ORF

Von Übungsheften bis zur Auslieferung

Um die 40.000 eigene Bücher verkauft der E. Weber Verlag im Jahr. Dazu zählt auch Begleitmaterial wie Übungshefte. Auch CDs werden produziert, denn die Ansprüche an Lehrmaterial sind in den vergangenen Jahrzehnten vielfältiger geworden. Neben dem eigenen Verlag ist die Firma auch als Schulbuchhändler tätig und liefert Schulbücher aus. Zur Zeit an 36 Schulen in der Umgebung.