Englisch in Volksschulen: 95 Prozent nahmen teil

In insgesamt 609 Unterrichtseinheiten haben 279 Lehrerinnen und Lehrer den Kindern die englische Sprache nähergebracht. Als wichtiges und nützliches Instrument für den Englisch-Unterricht habe sich die elektronische Plattform „skooly“ erwiesen, die in der Primarstufe in allen burgenländischen Schulen als Lern- und Kommunikationstool zum Einsatz komme.

Keine Probleme während Home-Schoolings

„Da jedes Volksschulkind mit ‚skooly‘ auch zuhause Zugriff auf die digitalen Bücher hat, wurden in der Zeit des Home-Schoolings während der Schulschließungen besonders hohe Zugriffsdaten auf den Fachbereich Englisch verzeichnet. Der Unterricht konnte problemlos online fortgesetzt werden“, betonte Winkler. Ein großer Vorteil der „skooly-Bücher“ gegenüber gedruckten Schulbüchern sei die Bereitstellung von Audioaufnahmen.

Das Projekt Englisch in den Volksschulen war zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 auf alle Schulstufen ausgerollt worden – mehr dazu in Schulstart: Zusätzlicher Englischunterricht. „Aufgrund der überaus positiven Entwicklung wird das Projekt fortgesetzt“, kündigte Winkler an. Nähere Informationen sollen die Eltern und Kinder zum Schulstart in den Schulen erhalten. Anmeldungen dazu werden in der ersten Schulwoche entgegengenommen.