Fußgängerin von Pkw erfasst

Die 69-Jährige klagte über Schmerzen im Beckenbereich und am rechten Bein. Zeugen des Vorfalls leisteten Erste Hilfe. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Auffahrunfall in Potzneusiedl

Mittwochabend kam es auch in Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) zu einem Unfall: Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf einen vor ihm auf der L302 fahrenden Pkw auf, als dessen 17-jähriger Lenker wegen eines Rehs auf der Fahrbahn bremste. Zwei Frauen im Alter von 45 und 54 Jahren, die im Wagen des 31-Jährigen mitfuhren, wurden leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ebenfalls nach Eisenstadt ins Spital. Die Feuerwehr führte die Bergung der beiden nicht mehr fahrbaren Pkw durch. Die L302 war während der Arbeiten etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt.