Susanne Riepl aus Gols ist neue Weinkönigin

Wenn die burgenländische Weinkönigin gekrönt wird, passiert das in aller Regel mit einer großen Krönungsfeier. Da die Wein- und Genusstage in Eisenstadt heuer aus bekannten Gründen abgesagt wurden, wurde die neue Weinkönigin bei einer kleinen, exklusiven Veranstaltung am Mittwochabend im Innenhof des Schlosses Esterhazy gekrönt. Vor rund 100 geladenen Gästen wurde aus Susanne Riepl aus Gols – Susanne I.

ORF

Die 19-Jährige ist Absolventin der Weinbau-Fachschule in Klosterneuburg. Sie wird zwei Jahre lang das Amt der Weinkönigin bekleiden.