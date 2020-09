VHS: Im Herbst auch mit Online-Programm

Rund 850 Kurse und Veranstaltungen sind heuer im Herbst im gesamten Burgenland geplant – von den beliebten Bewegungskursen über Vorträge zu gesellschaftlichen Themen, dem zweiten Bildungsweg bis hin zu Sprach- und EDV-Kursen. Neben vier Regionalprogrammen, also regionsspezifischen Präsenzkursen, schuf man nun auch ein entsprechendes, videobasiertes Online-Programm.

Für die Volkshochschulen steht vor allem ein breitgefächertes Sprachlernangebot im Fokus – in Präsenz- und Onlineunterricht gleichermaßen. Besonders gefragt ist dabei unter anderem auch Deutsch als Fremdsprache. Entsprechende Deutschprüfungen können direkt in den Prüfzentren in Eisenstadt und Oberwart abgelegt werden.

VHS

Schwerpunkt zweiter Bildungsweg

Ein weiterer Schwerpunkt ist der zweite Bildungsweg: angefangen beim Pflichtschulabschluss bis hin zur Matura oder der Berufsreifeprüfung, die derzeit die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnet. Angeboten wird aber auch eine umfangreiche Palette an Gesundheits- und Bewegungskursen sowie Veranstaltungen, Filmabende und Buchpräsentationen rund um die Themen Politik, Gesellschaft und Kultur. Das neue Online-Programm gibt es zum Durchblättern auf der Homepage der Burgenländischen Volkshochschulen und in der neu gestalteten Bildungsdatenbank.