Neues Wasserwerk für 12.200 Menschen

Das neue Wasserwerk ist das größte Einzelprojekt, das vom Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (WLV) in den vergangenen Jahren realisiert wurde. Mit dem Wasser aus Kittsee werden neun Gemeinden in der Region versorgt. Im Bedarfsfall könne das Wasser in alle Bereiche des Bezirks Neusiedl am See geleitet werden, erklärte der technische Leiter des WLV Helmut Herlicska.

„Hier beim neuen Wasserwerk Kittsee gibt es zwei bestehende Brunnenanlagen, die oberflächennahes Wasser fördern. Gemeinsam mit dem Wasser aus drei neuen Brunnenanlagen kommt es in eine Aufbereitungsanlage im Wasserwerk. Ausgehend von hier kann man beste Wasserqualität zur Verfügung stellen“, so Herlicska.

ORF

60 Liter Wasser pro Sekunde

Die drei neuen Brunnen fördern Wasser aus einer Tiefe von mehr als 100 Metern. Das neue Wasserwerk liefert 60 Liter Wasser pro Sekunde. Somit kann der Bedarf nachhaltig abgesichert werden, denn die Region Kittsee weist seit Jahren ein steigendes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum aus, so der Obmann des WLV Gerhard Zapfl.

„Die Trinkwasserversorgung steht in Zeiten des Klimawandels unter einer besonderen Herausforderung. Durch die Investition in dieses Wasserwerk trägt man dieser Entwicklung Rechnung. Es werden in der Zukunft auch noch weitere Investitionen notwendig werden, damit langfristig die Wasserversorgung gesichert ist“, so Zapfl.

ORF

5,3 Millionen Euro Kosten

Das Wasserwerk inklusive der neuen Brunnen hat 5,3 Millionen Euro gekostet. Für den Fall eines Blackouts wurde eine Notstromanlage errichtet und der Großteil des laufenden Strombedarfs kommt aus einer Photovoltaikanlage, die auf dem Dach des Wasserwerks installiert ist. Das Wasserwerk wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren errichtet, trotz der Coronavirs-Krise konnte der Bau fristgerecht fertig gestellt werden.