Commerzialbank wieder Thema im Gemeinderat

Dabei ging es unter anderem auch um 60er-Feier von Salamon im SVM-Cafe. ÖVP-Stadtparteiobmann Andreas Feiler kritisierte neuerlich, dass die Fragen unzureichend und außerhalb des Protokolls beantwortet wurden. Bürgermeisterin Salamon berief sich dabei, wie auch schon in der ersten Sondergemeinderatssitzung, auf die Gemeindeordnung, die vorsieht, dass sie persönliche Fragen nicht innerhalb der Sitzung beantworten muss.

Das gelte nicht nur für sie, sondern für alle, so Salamon. Zur 60er-Feier gebe es eine entsprechende Rechnung. Das Verhalten der ÖVP sei für sie nicht nachvollziehbar, sagte Salamon gegenüber dem ORF Burgenland.

ÖVP fordert eidesstattliche Erklärung

Die ÖVP gibt nicht auf und fordert, dass Bürgermeisterin Ingrid Salamon eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnen soll, um ihre Aussagen zum Geschenk und zur 60er-Feier im SVM-Cafe zu bekräftigen. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und Stadtparteiobmann Andreas Feiler wollen, dass die Bürgermeisterin das binnen einer Woche macht – dann sei die Sache für die Volkspartei erledigt. Die ÖVP habe auch beantragt sich wegen der Commerzialbank der Amtshaftungsklage der Rechtsanwaltskanzlei Brandl und Talos anzuschließen, was die SPÖ abgelehnt habe.

Posch: „Billige ÖVP-Politshow“

Von „billiger ÖVP-Politshow auf dem Rücken der Geschädigten“ sprach der designierte SPÖ-Bezirksparteivorsitzende und Landtagsabgeordnete Dieter Posch in einer Reaktion. Die ÖVP Burgenland versuche einmal mehr politisches Kleingeld zu wechseln, um von den eigenen parteipolitischen Verstrickungen im Kriminalfall der privaten Commerzialbank abzulenken.

Fakt sei, dass sich der Aufsichtsrat aus hohen ÖVP-Funktionären zusammensetze, so Posch. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates war ÖVP-Bürgermeister in Krensdorf. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, ein hoher Wirtschaftsbund-Funktionär und Unternehmer aus der Stadt Mattersburg, gelte Medienberichten zufolge als einer der größten Profiteure des Systems von Martin Pucher erklärt Posch. Und weiter: Statt sich für die Geschädigten einzusetzen, werfe die ÖVP wieder mit Nebelgranaten um sich. Wären der ÖVP-Landesgeschäftsführer und der Stadtparteiobmann tatsächlich an Aufklärung interessiert, würden sie gemeinsam mit der SPÖ einen U-Ausschuss auf Bundesebene starten, so Posch.