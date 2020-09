Zahl der Scheidungen gestiegen

Mit einer Scheidungsrate von 42,9 Prozent liegt das Burgenland gemeinsam mit Vorarlberg auf Platz drei unter den Bundesländern – nur in Wien und Niederösterreich, das heuer erstmals seit 1991 auf Platz eins liegt, wurden mehr Ehen aufgelöst.

521 rechtskräftige Scheidungen gab es im Burgenland 2019, eine leichte Steigerung im Vergleich zum Jahr davor, aber in etwa die Anzahl der vergangenen Jahre. Auch mehr als 400 Kinder unter 18 Jahren waren von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Im Durchschnitt beträgt die Ehedauer im Burgenland vor einer Scheidung rund zwölf Jahre – und damit am längsten in ganz Österreich. Der bundesweite Schnitt liegt bei rund zehneinhalb Jahren.

86 Prozent in Einvernehmen geschieden

Der Mann ist bei der Scheidung im Durchschnitt im Burgenland etwas älter als 46, die Frau knapp über 42 Jahre alt. Etwa 86 Prozent der Scheidungen in Österreich erfolgten im beiderseitigen Einvernehmen. Bei etwas mehr als 1.900 strittig geschiedenen Ehen österreichweit, war etwa in jedem zweiten Fall der Mann schuld am Eheaus – nur in knapp zehn Prozent der Fälle war es die Frau.

Fast die Hälfte aller Scheidungen, konkret 48,1 Prozent, erfolgt derzeit nach zehn Ehejahren oder weniger. Unter den Scheidungen wird rund jede siebente Ehe erst nach der Silberhochzeit, also nach 25 Ehejahren, aufgelöst. Darunter waren 2019 österreichweit auch 44 Paare, die sich erst nach 50 gemeinsamen Ehejahren scheiden ließen.