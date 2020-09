Wirtschaft

Windräder sollen auch Sonnenstrom produzieren

In Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) gibt es burgenlandweit erstmals eine Windkraftanlage, die Sonnenstrom produziert. Die Energie Burgenland startete gemeinsam mit dem Photovoltaikhersteller DAS Energy einen Versuch und auf brachte einem Windrad-Turm Sonnen-Paneele an.