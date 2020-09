Grenze: Angespannte Stimmung bei Pendlern

Obwohl die Situation an der Grenze überschaubar ist, ist die Situation für viele Pendler rund um die Ausnahmeregelungen weiter nicht ganz klar – mehr dazu im Ö1 Mittagsjournal. Die Stimmung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei angespannt, sagte Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Thermen Lodge in Frauenkirchen. Es seien alle Mitarbeiterinnen gekommen, aber die wüssten eben nicht, ob sie nach der Rückkehr heute auch morgen wieder zur Arbeit kommen dürfen oder in Quarantäne müssen.

Im Burgenland sei man im Tourismus und speziell bei den Thermen von den ungarischen Arbeitskräften abhängig, sagte Hofmann, der auch Vizepräsident der österreichischen Hoteliersvereinigung ist. „50 Prozent unserer Mitarbeiter kommen aus Ungarn. Wir haben eine gute Buchungslage, damit wäre ein Betrieb ohne unsere ungarischen Kollegen nur eingeschränkt möglich“, so Hofmann.

ORF

Fragezeichen: Wie wird kontrolliert

Frauenkirchen und damit die St. Martins-Therme ist etwa 15 Kilometer von der Grenze entfernt. Siegendorf im mittleren Burgenland liegt direkt an der Grenze, beim Autozulieferer Melecs arbeiten ebenfalls viele ungarische Mitarbeiter. In der Früh habe es keine nennenswerten Wartezeiten gegeben, spannend werde aber die Rückfahrt, wurde schriftlich mitgeteilt. Man habe die Mitarbeiter mit Dokumenten ausgestattet, mit denen der Arbeitsort Siegendorf bestätigt würde.

Ein großes Fragezeichen ist, wie streng am Dienstagnachmittag kontrolliert wird. Das hänge aber von den ungarischen Beamten ab. „Wir sind natürlich auf jede Situation vorbereitet", so Helmut Marban, Sprecher der burgenländischen Polizei. Bei den Thermenverantwortlichen versucht man unterdessen eine Verbesserung. Denn in der St. Martins-Therme werden schon seit mehreren Wochen regelmäßige PCR-Corona-Tests durchgeführt, sagte Geschäftsführer Klaus Hofmann."Wir versuchen, das zu recherchieren, ob wir durch Vorweis dieser Tests den Mitarbeitern die Quarantäne ersparen können“, so Hofmann. Soll heißen, dass diesen ungarischen Pendlerinnen und Pendlern die Quarantäne erspart werden könnte.