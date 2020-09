Burgenländer auf Flüchtlingsschiff

Seit fast eineinhalb Monaten ist Jakob Frühmann aus Jabing (Bezirk Oberwart) an Bord der „See-Watch 4“ im Mittelmeer. Zuletzt waren mehr als 350 Flüchtlinge an Bord. Sie wollten über den Seeweg nach Europa flüchten und wurden von dem Schiff aufgenommen. Am Mittwoch darf die „See-Watch 4“ nun am Hafen von Palermo anlegen.

„Das freut die Geretteten sehr. Gleichzeitig darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Leute sehr erschöpft sind, viele werden medizinisch versorgt und die meisten von ihnen sind noch auf irgendeine Art und Weise traumatisiert“, so Frühmann.

Sea Watch Mediateam (Sea-Watch e.V.)

Jakob Frühmann gehört zur Mannschaft, die aus 28 Mitgliedern besteht. Es sind erfahrene Seeleute, aber auch Ärzte und Menschen aus dem Bereich der Flüchtlingshilfe. „Die Situation an Bord hier ist fordernd und angespannt, aber auch aufgrund einer Crew, die sehr erfahren ist und sehr professionell gut agiert, handelbar“,so Frühmann.

Frühmann: „Menschen nicht ertrinken lassen“

Frühmann ist 30 Jahre alt und arbeitet als Religionslehrer. Sein Glaube ist auch ein Mitgrund dafür, sich in diesem Bereich zu engagieren. „Da schwingt auch ein Stück weit christliche Motivation mit. Auch wenn das hier überhaupt nicht im Vordergrund steht – an Bord – aber trotzdem glaube ich, wenn Europa mit christlichen Werten hantiert, die auch ernst nehmen sollte. Dazu gehört ganz sicher, dass man Menschen nicht ertrinken lässt“, sagte Frühmann.

Nach der Ankunft in Palermo wird Frühmann noch zwei Wochen lang am Schiff ausharren und sich in Quarantäne begeben. Frühmanns Arbeit wird aber weitergehen: Für sein Engagement im Mittelmeer nahm sich der 30-Jährige eine einjährige berufliche Auszeit.