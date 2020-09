Coronavirus

Arbeitslosenzahlen – rückläufig, aber hoch

Die Coronavirus-Krise führt seit März zu einem extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im August waren in Österreich an die 423.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungen und rund 450.000 sind in Kurzarbeit. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen leicht rückläufig aber im Vergleich zum August des Vorjahres immer noch hoch – auch im Burgenland.