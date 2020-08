Weitere Investitionen in Windparks

Die Devise lautet: nicht mehr Windräder aufstellen, sondern bessere, leistungsstärkere. Das hat auch die Firma Püspök in ihren Windparks in Gols und Mönchhof vor. Finanziert wird das mit Hilfe der Europäischen Investitionsbank. Die EIB stellt ein Direktdarlehen von fast 72 Millionen Euro und einen weitere Kredit von zirka 36 Millionen Euro zur Verfügung.

Investitionsvolumen: 143 Millionen Euro

Zu diesem Fremdkapital kommt noch Eigenkapital. Insgesamt investiert Püspök rund 143 Millionen Euro. Die Stromproduktion wird auf der gleichen Fläche verdreifacht. Das zeige, welche technologischen Fortschritte in den vergangenen 20 Jahren gemacht wurden, so Lukas Püspök, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens. Mit dem in den Windparks erzeugten Strom können 90.000 Haushalte versorgt werden. Die Bauarbeiten sollen mit Ende 2021 abgeschlossen werden.