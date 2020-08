Tatorte waren Asfinag-Parkplätze im Bereich Neusiedl am See und Parndorf, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um eine Bande, die im gesamten Transitbereich der Ostautobahn und der Westautobahn (A1) Straftaten begeht.

Der Schaden konnte noch nicht genau eruiert werden, es dürfte sich laut Angaben der Polizei um einen niedrigen, vierstelligen Bereich handeln.