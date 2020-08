Chronik

Tresor aus Gastronomiebetrieb gestohlen

In Hannersdorf (Bezirk Oberwart) sind in der Nacht auf Sonntag Einbrecher am Werk gewesen. Die Täter stahlen einen Tresor aus einem Gastronomiebetrieb. Im Safe war laut Landespolizeidirektion ein niedriger, fünfstelliger Geldbetrag.